Man gewond na mogelijk te zijn gestoken met een mes in Goes

De verkeers­pos­ter van Joni (13) hangt straks overal in Zeeland: ‘Ook al ben je alone, geen telefoon!’

GOES - ‘Ook al ben je alone, geen telefoon!’. Joni van Ham (13) uit Wemeldinge ontwierp een verkeersposter met die tekst. En straks is ‘ie overal in Zeeland te zien. ‘Dat vind ik wel vet!’

15 juni