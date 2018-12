Man die onder invloed van drugs was, opgepakt na achtervolging bij Goes

Surveillerende agenten zagen rond 02.50 uur een bekende auto rijden over de Deltaweg ter hoogte van Wilhelminadorp. Omdat ze wisten dat de eigenaar regelmatig onder invloed van drugs rijdt, en hij een rijontzegging heeft, gaven ze hem een stopteken. Maar de automobilist ging ervan door. Hij reed niet alleen 170 waar hij 80 kilometer per uur mocht rijden, op andere plekken haalde hij ook een snelheid van 100 kilometer per uur waar slechts 30 kilometer per uur is toegestaan. Verder reed hij door rood en reed hij een paar keer op de verkeerde weghelft of in de berm. Uiteindelijk kon de auto in de Burgemeester Snellenstraat in Kortgene aan de kant van de weg worden gezet. De bestuurder is overgebracht naar een politiecellencomplex.