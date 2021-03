Man blijkt duizenden euro's in schoen te hebben

SP verdwijnt definitief uit Goese raad, niemand wil leeg stoeltje opvullen

2 maart GOES - De SP verdwijnt definitief uit de gemeenteraad van Goes. Geen van de mensen die in 2018 op de lijst stonden, is bereid de vrijgekomen zetel van Floor van Lamoen op te vullen. De partij doet ook niet mee aan de lokale verkiezingen van volgend jaar. Deelname in 2026 is niet uitgesloten.