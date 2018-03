Man bedreigt agent met de dood in Goes

Man raakt busje kwijt na rit zonder rijbewijs, met alcohol en cocaïne

12:06 WAARDE - Een 30-jarige man uit gemeente Reimerswaal is zaterdagmiddag aangehouden door de politie. Nadat bleek dat hij aan het rondrijden was zonder rijbewijs werd zijn busje in beslag genomen. Ook had de man alcohol gedronken en was hij onder invloed van cocaïne.