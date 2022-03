Man bedolven onder ijzererts in Nieuwdorp

Woensdag­avond kleuren de ringen van de televisie­to­ren in Goes blauw-geel voor Oekraïne

GOES - Maandagavond stond het provinciehuis in Middelburg in het licht, vanaf morgenavond zijn de ringen van de tv-toren in Goes blauw en geel. Als steuntje in de rug voor Oekraïne.

