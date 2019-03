Man aangehouden voor diefstal trekkertje uit Krabbenddijke

Surveillerende agenten zagen op 4 maart een bestelauto met een aanhanger, waar een trekkertje op stond. Het was 02.15 uur en de politie besloot vanwege het late tijdstip het voertuig te controleren. Toen de politie hun auto gedraaid hadden was de auto een erf opgereden en de bestuurder niet meer te vinden. De politie is een onderzoek gestart. Uit het onderzoek bleek dat de trekker eigenlijk van een inwoner uit Waarde was.

Gisteren hebben agenten een verdachte aangehouden aan de Mon Plaisir in Etten-Leur. De verdachte is een 45-jarige man uit Stad aan 't Haringvliet. In het bedrijf waar de man aangehouden werd, vond de politie ook nog lasapparatuur en een compressor die gestolen waren uit een bedrijf in Den Bommel. De man is meegenomen naar een politiecellencomplex en heeft bekent tot de diefstallen. Hij moet voor de rechter verschijnen.