Man aangehouden die horecazaak in Goes probeerde te beroven

Slot Oostende in het zonnetje gezet: ‘Iets moois neergezet op plek die al jaren niet meer leefde’

GOES - Anita Maas en Yamina Abdoun van Slot Oostende in Goes zijn vrijdag in het zonnetje gezet vanwege hun succesvolle herbestemming van het slot. Ze kregen het Restauratiefonds-compliment uitgereikt.

13 mei