Man (58) in Goes opgepakt voor bestelen van hoogbejaarde vrouwen na babbeltrucs

De recherche deed al langer onderzoek naar aanleiding van tien aangiften die binnen waren gekomen. Behalve in Zeeland sloeg de man ook toe in onder meer Fijnaart en Prinsenbeek. In Opsporing Verzocht werd ook aandacht besteed aan de insluiping in Fijnaart. De man kon uiteindelijk woensdag 25 november in Goes worden aangehouden. Daarbij is ook zijn auto in beslag genomen. De verdachte is ingesloten en blijft voorlopig vastzitten.