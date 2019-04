Man (32) uit Goes aangehouden vanwege bedreiging en vernieling

Een 29-jarige man uit Heinkenszand en zijn vriendin had net de auto geparkeerd in de Anjelierstraat in Goes, toen de verdachte uit Goes op niet mis te verstane wijze duidelijk maakte dat hij het er niet mee eens was dat de auto op die plek geparkeerd zou worden. Het stel trok zich niks van de kritiek aan en probeerde verder te lopen.