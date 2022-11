Man (27) ernstig gewond bij bedrijfsongeval in Goes

Dertig maand cel geëist tegen Goesenaar voor verkrach­ten stiefdoch­ter

Werd de nog geen 16 jaar oude stiefdochter van Pascal P. (35) uit Goes door hem verkracht, of was de beschuldiging een boos opzetje van moeder en dochter om hem een hak te zetten? Over die vraag mag de rechtbank in Middelburg zich buigen. Voor de officier van justitie staat het vast: P. is schuldig en daarvoor eiste hij een celstraf van dertig maanden plus het betalen van 10.000 euro smartengeld.

11 november