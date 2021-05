Man (26) rijdt over de vluchtstrook in Goes en gebruikt lachgas: rijbewijs ingevorderd

De ontdek­kings­tocht start met de luchtmacht

13:39 GOES - De nieuwsgierigheid druipt er af bij Sali en Liburna. Ze hebben zojuist bij de start van Petje Af in Goes een rugzakje gekregen. Snel kijken ze wat er allemaal in zit. ,,Een hesje”, glundert Liburna. ,,En een schriftje” vertelt ze terwijl ze verder grabbelt in het felrode rugzakje.