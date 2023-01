Maltees vrachtschip loopt vast op Westerschelde bij Kruiningen

dit was 2022 De Pientka's winnen rechtszaak tegen houtrook, een doorbraak: 'Burgerme­tin­gen moeten meegewogen worden’

Voor de Pientka’s is 2022 het jaar van de doorbraak. Een doorbraak in de strijd tegen houtrook. Ze winnen een zaak bij de Raad van State met als belangrijk wapenfeit de erkenning van hun zorgvuldig verzamelde meetgegevens over fijnstof.

30 december