'Mag ik er een voor thuis?' Geitjes knuffelen in Kwadendamme

KWADENDAMME - Geiten of schapenlammetjes. Het maakt de kinderen niet uit. Allebei wit, zacht en een hoog knuffelgehalte. Geitenkaasboerderij Pollehof in Kwadendamme heeft over belangstelling zaterdagmiddag geen klagen.

"Ze zijn zo zacht", zegt de zesjarige Sanne. "Mag ik er een voor thuis?" Ondertussen geeft het meisje het geitje de fles. Haar ouders kijken vertederd toe. Smelten bij het beeld en leggen het vast voor later. Een geitje meenemen zit er niet in. Ook niet stiekem onder de jas.

De geitjes vallen in de smaak bij het publiek. En niet alleen bij de kinderen. Danielle Schiewold uit Vlissingen is blij verrast met het bezoek aan de geitenboerderij. Haar man Justin zag de aankondiging op Facebook voorbijkomen en dacht: daar gaan we heen. Met succes. "Het kleine meisje komt in me naar boven. Ze zijn zo leuk."

Volledig scherm Stephanie Laloyaux uit België (rechts) met haar vriendin, heerlijk knuffelen. © Johan Van Der Heijden

Bij Petra Courtin uit Nisse is het niet anders. Ze glundert terwijl dochterlief tussen de geitjes speelt. Aan geiten geen gebrek dit jaar. In de stal lopen 46 geitenlammeren rond, 26 bokjes en 20 geitjes. De lammetjes die verstoten zijn door hun moeder krijgen de volle aandacht van het publiek. Voor een foto, filmpje of gewoon op schoot. Het kan allemaal.

Zijn de geitjes straks groot, dan gaan ze op de boerderij voor geitenmelk zorgen. De basis voor het maken van kwark en geitenkaas. Een goede geit levert dagelijks zo'n 2,5 tot 3 liter melk, vertelt eigenaresse Mary Pollemans-Rijk. Het bereiden van de kaas is een arbeidsintensief proces. Het is grotendeels handwerk.

Veel belangstelling

"Alleen het melken gebeurt automatisch", zegt Pollemans-Rijk. Het snijden, roeren, weimelk aftappen, de kaas in het vat doen en persen neemt dagelijks ongeveer vier uur tijd in beslag. Voor zachte geitenkaas zelfs nog langer. Dat proces duurt zelfs enkele dagen. Het is de tweede keer dat Mary en haar gezin een lammetjesdag houden. Met als doel meer bekendheid krijgen.

Belangstelling genoeg. Het is zoeken naar een parkeerplekje aan de Quistkostsedijk, net buiten Kwadendamme. De auto's staan in een lange rij achter elkaar. Vooral jonge gezinnen komen een kijkje nemen. Wie wil krijgt van Mary een rondleiding en uitleg over het maken van kaas.

Familiebedrijf

Het is een echt familiebedrijf. Maar de geitenmelkerij is voor het gezin een relatief nieuwe tak van sport. In 2015 gooiden Anton en Mary het roer volledig om. Deden de kalveren de deur uit en gingen volledig over op het houden van geiten. Wanneer Roy, de oudste zoon, een ongeluk krijgt staat het gezin voor een keuze. Zijn toekomst veranderd. En het gezin besluit een zorgboerderij op te richten.