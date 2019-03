Maatschappelijke duizendpoot Henk Hoogerland uit Wilhelminadorp overleden

Elma Uijl verloor haar man in de bergen: hij wilde steeds hoger, verder, gevaarlij­ker

18:30 WISSENKERKE - Op zondag 23 juli 2006 valt haar Peter van de Jungfrau. Pas drie jaar later worden zijn resten gevonden en kan Elma Uijl na de crematie de urn uit Zwitserland mee naar huis in Wissenkerke nemen. Dertien jaar na het drama in de bergen publiceert ze haar ervaringen in het boek ‘Bergongeval. Echtgenoot overleden, maar geen weduwe’. Ze zegt: ,,Het boek heeft me een nieuw leven opgeleverd.”