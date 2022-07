Maaimachine uitgebrand in Kattendijke

koken & eten Wind in de zeilen voor Seabør, de Zeeuwse mosselbur­ger

ELLEWOUTSDIJK - Ook wij kunnen hier niet om Seabør heen, de Zeeuwse mosselburger van Rem van den Bosch die hij ontwikkelde met compagnon Tim Sinke. De burger past goed in het verhaal over een beter klimaat want de mossel is milieuvriendelijk en duurzaam en is een ‘nieuwe eiwitbron’. Dat wil zeggen dat ze een prima alternatief voor vlees zijn.

10:38