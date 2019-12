Lycamobile-klant die Bevelands nummer belt, krijgt niet meer zelfmoordhulplijn aan de telefoon

50 jaar herindeling Bevelanden Zelfstan­dig blijven is het motto van nu op de Bevelanden

13:25 Er zijn er vier jarig, hoera, hoera! Op 1 januari vieren Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal hun vijftigste verjaardag. Bij de grote herindeling in 1970 werden 24 gemeenten samengevoegd tot 4 gemeenten. Deze week blikken we terug op die roerige periode en kijken we vooruit. Vandaag: aflevering 4.