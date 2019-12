Lycamobile-klant die Bevelands netnummer 0113 intoetst, wordt doorgeschakeld naar zelfmoordhulplijn

Saai belasting­kan­toor in Goes is opgepimpt: ‘Je herkent het niet terug’

17:36 GOES - Er zit weer leven in het voormalige belastingkantoor in Goes. In het pand waar vroeger de mannen en vrouwen van de fiscus hun werk deden, zitten nu tal van bedrijfjes. ,,Ik denk niet dat mensen die hier vroeger werkten het nog zouden herkennen’’, zegt Ko van Garderen.