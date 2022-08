Luzac sluit school in Goes: ‘In deze regio was het niet meer levensvatbaar’

GOES - Luzac Goes heeft de deuren definitief gesloten. Het was de enige vestiging van de particuliere school in Zeeland.

Reden voor de sluiting is de afgenomen belangstelling. ,,In de loop der jaren hadden we een steeds geringer aantal leerlingen”, zegt rector Rob Frencken. In de laatste fase had de school iets meer dan dertig leerlingen. ,,Dat zijn er echt te weinig. Daar kunnen we als commerciële, particuliere school de zaak niet mee draaien. Zo simpel is het.”

Het besluit is in januari intern bekendgemaakt. ,,Daarna hebben we gekeken of we voor zowel voor het personeel als voor de leerlingen een plek elders konden vinden”, zegt Frencken. ,,Daarover is intensief contact geweest met de omliggende scholen in Goes en met de andere vestigingen van Luzac, zoals in Breda in Rotterdam.”

Quote Gezien de omstandig­he­den hebben we het voor alle partijen goed kunnen oplossen Rob Frencken, Rector Luzac Goes

,,Uiteindelijk hebben we het voor iedereen, op een enkeling na, voor elkaar kunnen krijgen dat ze ergens anders terecht konden. Dat is gelukkig allemaal goed afgerond. Natuurlijk ben ik niet blij met de sluiting – ook al was die onafwendbaar – maar gezien de omstandigheden hebben we het voor alle partijen goed kunnen oplossen.”

Of ook andere Luzac-vestigingen te maken hebben met een teruglopende belangstelling, weet Frencken niet. ,,Daar heb ik geen zicht op. In deze regio was het in elk geval niet meer levensvatbaar.”

Luzac was sinds 2009 gevestigd in Goes. De school zat lange tijd in het Oude Manhuis in de Zusterstraat. Enkele jaren geleden verhuisde deze naar de Piet Heinstraat. Luzac heeft op dit moment nog zestien vestigingen in het land. Het lesgeld bedraagt gemiddeld rond de 25.000 euro per jaar.