Lunchroom en vernieuwde speeltuin maken het hart van Goes-West een stuk gezelliger

,,Ik zie het helemaal zitten’', zegt regiomanager Judith de Bruijn van De Zuidwester. ,,Een groep vriendinnen zit komende zomer lekker op ons terras, terwijl de kinderen in de speeltuin spelen.’’ De Zuidwester heeft aan de Rommerswalestraat al tien jaar een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De benedenverdieping, waar eerst kantoren zaten, is in coronatijd flink verbouwd. Daar zitten nu een winkeltje, een atelier en een lunchroom, allemaal voor de dagbesteding van de cliënten. ,,We staan te trappelen om gasten te ontvangen’’, zegt De Bruijn. De Zuidwester wil graag meer interactie met de wijk. ,,We zetten de poorten open.’’