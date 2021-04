Lucky Fonz III na testoptreden in Goes: ‘Ik voel me als een hond die even uit z’n mand mag’

Goesenaar Kelvin probeert in Amsterdam de mooiste man van Nederland te worden

23 april GOES - Wordt Kelvin Doene (28) uit Goes de mooiste man van Nederland? Op zaterdag 1 mei zullen we het weten. Dan doet hij mee aan de finale van Misters of the Netherlands. Of hij daar denkt te kunnen winnen? ,,Door mijn deelname heb ik eigenlijk al gewonnen."