LPB boycot raadsvergadering in Borsele: ‘Onacceptabel dat bouwverkeer over Stenevate moet’

Dijk­rock puntjes ‘op de i’-vergade­ring loopt gesmeerd ‘Eindelijk weer rocken na twee jaar stilte’

SCHORE- Dijkrock-voorzitter Patrick Leendertse loodst zes medebestuursleden vlot door het festival-draaiboek. Zijn huiskamer in Schore is de plek voor de laatste vergadering van het bestuur vóór het festival. ,,Even de puntjes op de i.” Op 15 en 16 april is het eerste Dijkrock-festival sinds 2019. Rilland rockt dan tijdens de 29ste editie van het festival.

11 april