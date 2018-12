Loonbedrijf in ‘s-Heerenhoek voor tweede keer getroffen door grote brand

De brandweer rukte dinsdagavond uit met twee blusvoertuigen, een waterwagen en een schuimblusvoertuig. Ook een hoogwerker was opgeroepen. Een van de loodsen stond volledig in brand, maar het vuur leek vrij snel onder controle. Wel was er veel rookontwikkeling. De brandweer zette in op behoud van de naastgelegen loods. Om 23.43 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De voorzijde van de loods is zwaar beschadigd, de naastgelegen loods heeft rookschade.