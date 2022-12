Loods van Krabbendijkse familie staat tweede kerst in teken van diner voor eenzamen en armen

Vroeger bakte bakker Hirdes er zijn brood, maar sinds een paar jaar bezit Miniek Weststrate de loods aan de Zuidweg in Krabbendijke. Om te sleutelen aan groot materieel waarin hij handelt, zoals bulldozers en graafmachines. De avond van tweede kerst mag iedereen die zich eenzaam voelt of minder te besteden heeft, er aanschuiven voor een kerstdiner met livemuziek.

Gesterkt door zijn geloof willen hij en zijn vrouw Evelien diegenen helpen die het minder hebben, vertelt Miniek. ,,Het verlangen om dit te doen kwam op in mijn hart. Want zelf hebben we het goed. Iedereen is straks welkom, of je nu moslim of christen bent, of niet gelovig.” Overigens doen Miniek en Evelien niet alles zelf. ,,We zijn dankbaar voor alle ongevraagde bijdragen van donateurs en hulp van vrijwilligers. Met z'n allen maken zij deze avond tot een succes.”

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken verspreidde de Krabbendijkenaar honderden flyers via het Leger des Heils en voedselbanken. Er zijn al meer dan 130 aanmeldingen. Hoewel, al... Als het aan Miniek ligt, komen er veel meer mensen. ,,Al zijn het er vijfhonderd! We merken echter dat mensen een drempel over moeten. Alleen al in Zeeuws-Vlaanderen zijn zevenhonderd mensen ingeschreven bij de voedselbank. Maar we hebben nog niet zoveel aanmeldingen uit die regio.” Om zoveel mogelijk geïnteresseerden in Krabbendijke te krijgen wordt zelfs vervoer op touw gezet, per bus of auto. Miniek ,,Het maakt niet uit waar ze vandaan komen."

Het kerstdiner wordt tweede kerstdag vanaf 18.00 uur gehouden in de loods van West Equipment aan de Zuidweg 37 in Krabbendijke. Aanmelden via kerst@westequipment.nl of 06 8680 7755.

Volledig scherm Op eerdere edities van het kerstdiner in de loods kwamen meer dan honderd mensen af. © Miniek Weststrate