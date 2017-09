Loktiener blijft voorlopig alcohol bestellen in Reimerswaalse horeca en winkels

Leefbaar Reimerswaal en ChristenUnie namen dinsdagavond in heldere bewoordingen afstand van de door de gemeente gekozen methode. Andries Jumelet (CU) vindt het principieel onjuist om 17-jarigen in te zetten om 'anderen erbij te lappen'. ,,Niet alles wat legaal is, is ook wenselijk."

Marien Weststrate (LR) benadrukte niet tegen controles te zijn. ,,Maar ik denk dat het bureau dat de gemeente inschakelt het meer om de terugverdiencapaciteit dan om het hogere doel te doen is." Mede gelet op de fouten en slordigheden in de boeterapporten vindt Weststrate het bureau ongeschikt om de controles uit te voeren. Er waren ook andere geluiden te horen. Tin Jansen (SGP) ,,Ondernemers zijn erg gevoelig voor deze boetes."

Geen bevoegdheid

Burgemeester Piet Zoon benadrukte nogmaals dat de methode legaal is en dat het de uitvoering van het beleid geen bevoegdheid van de gemeenteraad is. ,,U mag er opvattingen over hebben, maar u gaat er niet over." Om die reden heeft Zoon de raad ook niet geïnformeerd over de inzet van de loktiener.