Lokale verrassingen op cultuurfestival in de Zak

Meerder­heid raad is vóór buitendijk­se vakantie­huis­jes, maar heeft Boer Bastiaan daar nog iets aan?

23 oktober WOLPHAARTSDIJK - De verwarring over het plan voor buitendijks gelegen vakantiehuisjes in Wolphaartsdijk is compleet. Initiatiefnemer Bastiaan van 't Westeinde leek zijn eigen plan donderdag ten overstaan van de gemeenteraad definitief naar de prullenbak te verwijzen, maar toen bleek plots dat een meerderheid van die raad er best wel wat in ziet. ,,Als ze nog iets voor me kunnen doen, zou ik daar natuurlijk blij mee zijn’’, zegt Van 't Westeinde.