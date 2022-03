Lokale Partij Borsele verrast coalitiepartijen met winst: ‘Het zou een belediging zijn als ze ons nu passeren’

De Lokale Partij Borsele (LPB) heeft de raadsverkiezingen in Borsele gewonnen. De oppositiepartij versloeg in een nek-aan-nekrace coalitiepartijen SGP/CU en CDA, die enigszins verrast reageerden op het grote succes van de lokalen.

Opvallend was dat alle drie die partijen meer stemmen haalden dan vorige keer. SGP/CU en CDA behielden hun vijf zetels. De LPB had er drie, maar ging vóór deze verkiezingen samen met ouderenpartij OPA, die ook één zetel had. Bij elkaar kwam er nu daar dus nog één bij. Achter de 'grote drie’ behoudt coalitiepartij PvdA haar twee zetels. VVD leverde er één in en houdt er één over, D66 blijft op één.

Vier jaar goed samengewerkt

De coalitie behoudt dus het huidige aantal zetels en zou gemakkelijk vier jaar in dezelfde samenstelling door kunnen. Maar de LPB is de grootste en mag nu het initiatief nemen bij de onderhandelingen. ,,En het zou een belediging zijn voor de kiezer als ze ons nu zouden passeren", reageerde Bert Smits na de bekendmaking van de uitslag. Smits verving lijsttrekker Rien van Hekken, die ziek thuis zat. Volgens Smits had zijn partij ‘wel gehoopt, maar niet direct verwacht’ de grootste te worden. ,,Dit is het resultaat van vier jaar constructief samenwerken met andere partijen, en toch goed ons eigen geluid laten horen.”

Ook SGP/CU-lijsttrekker Kees Weststrate reageerde tevreden op de uitslag. ,,We waren liever de grootste gebleven, maar we hebben wel 150 stemmen meer dan vier jaar geleden. Daar kunnen we alleen maar blij en dankbaar mee zijn.” Weststrate is nu wethouder en wil dat graag blijven. ,,Met deze uitslag horen wij wel in de coalitie, vind ik.”

Keihard campagne gevoerd

CDA-lijsttrekker en huidig wethouder Marga van de Plasse reageerde gereserveerder. ,,Ik had deze uitslag niet direct verwacht”, verwees ze naar de winst van de LPB. Wel zei ze trots te zijn op haar team. ,,Het CDA heeft het landelijk gezien moeilijk. Dat wij dan nu vijf zetels behouden, is te danken aan het feit dat we keihard hebben gewerkt en veel campagne hebben gevoerd.”

Arno Witkam, lijsttrekker van de PvdA, zei ‘niet ontevreden’ te zijn. Of zijn partij in de coalitie blijft en Witkam dus kan blijven als wethouder, is volgens hem afwachten. ,,Het is, met deze uitslag, niet aan ons om daar nu iets over te zeggen. De LPB moet het initiatief nemen. We wachten af waar ze mee komen.”

De zes partijen komen donderdagavond bij elkaar om ‘te reflecteren’ op de uitslag en te bespreken hoe het nu verder gaat. Dat gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst in de raadsboerderij in Heinkenszand, vanaf 20 uur.

