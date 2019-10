Loes Meeuwisse (60) voorgedragen als burgemeester van Noord-Beveland: ‘Ik ben blij en vereerd’

Meeuwisse is sinds 2010 wethouder in Goes. Ze is afkomstig uit ’s-Heer Hendrikskinderen en lid van de VVD. “Ik ben heel blij en vereerd. Ik heb van 1996 tot 1998 in Colijnsplaat gewoond en heb dat altijd heel leuk gevonden. Het is een prachtige gemeente en ik heb er een warme band mee.”