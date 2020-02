Loes en Enrico in Down met Johnny: ‘ik word rustig van camera's’

Loes van Belzen (24) uit Lewedorp en Enrico van Bezooijen (16) uit Middelburg hebben meegedaan aan Down met Johnny. Een tv-programma waarin mensen met een beperking de hulp van Johnny de Mol inroepen om wensen van iemand anders uit te laten komen. ,,En toen werd ik gevraagd of ik wilde meehelpen om de wens van Loes in vervulling te laten gaan”, vertelt Enrico. ,,Loes haar grote wens is vrede op aarde, beroemd zijn en heel erg veel BN-ers ontmoeten.” Enrico had een geheime afspraak met Johnny de Mol in Hilversum om te vertellen wat de grote wens van Loes was. Een paar uur later werd Loes verrast door een team van het programma tijdens haar werk. Ze was geselecteerd.