LIVE: Raad van State buigt zich over bouw van 2000 plaatsen tellende kerk in Yerseke

Ruben (11) uit Kortgene weet het zeker: hij gaat dj Martin Garrix achterna

3 december KORTGENE - Ruben van Santen (11) was nog maar een jaar of acht toen hij bij zijn moeder in de auto een nummer van dj Afrojack hoorde. Sinds dat moment weet hij wat hij wil worden: dj. Best bijzonder, want prikkels om zich heen kan hij juist niet goed verdragen.