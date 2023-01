Lisa uit Goes loopt tegen depressie op Blue Monday: ‘Het ligt altijd op de loer’

uit het leven ‘Geniet van het leven, het duurt maar even’ en ‘het komt goed’; Willem Hoekmans motto’s klinken nog na in Yerseke

Een ‘branie’, een lefgozer uit Rotterdam, zo praten Yersekenaren over Willem Hoekman als hij ’t Veerhuis overneemt in 1993. Hij bouwt de bruine kroeg uit tot een populair feestcafé. Dan gooit hij het roer om, ’t Veerhuis wordt restaurant. Hij werkt aanvankelijk achter de bar en wordt de kok met één been die zijn keuken runt in een rolstoel. Een trotse vader die in de hoogste versnelling leeft en niet van remmen weet.

