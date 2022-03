Lintje voor vijf afzwaaiende Bevelandse raadsleden

In het gemeentehuis in Kruiningen was met drie gedecoreerden sprake van een ware lintjesregen. Thea Laban uit kwam in 2010 namens Leefbaar Reimerswaal in de raad. Na de breuk met de partij opereerde de Yersekse als zelfstandig raadslid, om zich in 2013 aan te sluiten bij de VVD. Na 12 jaar in de politiek vond ze het welletjes geweest.

Lees ook PREMIUM Lintje voor Arnold de Bruine, Mark Faasse neemt zetel niet in

Ook Rien Bruinooge uit Kruiningen kreeg een lintje. Hij zat sinds 2008 namens de SGP in de gemeenteraad en is dus 14 jaar raadslid geweest. Wat dienstjaren betreft spande Jan Nagelkerke uit Rilland dinsdagavond de kroon. Hij is sinds 1990 in totaal 24 jaar raadslid geweest voor het CDA.

Borsele en Goes

Ook in de gemeenten Borsele en Goes werden afzwaaiende raadsleden verrast met een lintje. In de raadboerderij in Heinkenszand kreeg Ingrid Brilleman een lintje. Zij kwam in 2008 als opvolger van Pieter Vollaard in de gemeenteraad namens de PvdA. ,,In de tijd dat de PvdA met vijf zetels in deze raad zat”, constateerde ze zelf fijntjes, wijzend op het feit dat de sociaaldemocraten nu in Borsele nog twee zetels hebben. De laatste jaren was Brilleman fractievoorzitter.

Er was veel lof voor Brilleman, met name op haar 'frisse kijk op gemeentelijke zaken'. ,,Ingrid kon ineens beginnen over het feit dat het heel anders kan, veel moderner en niet zo suf”, zei burgemeester Gerben Dijksterhuis. ,,En dan kwam er meteen ook een goed idee achteraan.” Hij noemde haar ook ‘een gepassioneerd mens dat niet hokjes past'. Wethouder en partijgenoot Arno Witkam was geëmotioneerd door haar afscheid. ,,Ik ben blij en trots dat ik zo lang met iemand als jij heb mogen samenwerken", gaf hij aan.

Volledig scherm Ingrid Brilleman, zojuist gedecoreerd, houdt haar afscheidspraatje in de Borselse gemeenteraad. © PZC

In Goes kreeg Pieter Romijn een koninklijke onderscheiding opgespeld. Hij vertegenwoordigde drie termijnen lang (12 jaar) D66 in de gemeenteraad. Burgemeester Margo Mulder noemde hem een serieus en bevlogen raadslid en roemde hem om zijn dossierkennis.