Lingo langs de weg bij werkzaamheden Heinkenszand

Een nieuw systeem voor folders in de bus; wat heeft Kapelle er aan?

25 november KAPELLE - De hoeveelheid folders in de bus kan flink omlaag, vindt D66 in Kapelle. Dat levert minder afval op, is het idee. Bovendien zorgt het voor milieuvoordelen doordat het de productie en transport van folders vermindert. Om dat te bereiken moet de nee/ja-sticker standaard worden. ‘Nee’ voor folders en ‘ja’ voor huis-aan-huisbladen. Vijf vragen over het voorstel aan Marc van Opstal van de Kapelse D66.