Lichaam gevonden in het water aan de Westwal in Goes

Brandweer Goes oefent in woonwijk

3 oktober GOES - De brandweer in Goes oefent woensdag niet in de kazerne, maar in woonwijk de Goese Polder. Er wordt een fictieve brand geblust in een woonhuis aan de Cort van der Lindenstraat. Het publiek wordt door een spreker meegenomen in het handelen van de brandweer.