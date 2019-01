Lewedorp viert 90-jarig bestaan met onder meer een feestweekend en een lichtjesstoet

update TV-programma brandt tropisch bos Omnium af, directeur niet blij

13:39 GOES - Het televisieprogramma Kanniewaarzijn heeft gisteravond het tropisch bos in Omnium in Goes op de hak genomen. In het bos zijn vele miljoenen geïnvesteerd maar de bezoekersaantallen vallen flink tegen, meldt het programma. Geld wordt er over de balk gegooid, vindt een aantal raadsleden.