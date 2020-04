Lewedorp roept dorpsfonds in het leven

Afdeling van ziekenhuis in Goes in quarantai­ne door corona-besmetting

11:38 GOES - De afdeling geriatrie-neurologie van het Adrz in Goes is in quarantaine geplaatst. Het ziekenhuis heeft deze maatregel uit voorzorg genomen omdat er één patiënt positief is getest op het coronavirus. Die patiënt ligt in isolatie.