Leon gaat al kwarteeuw langs de deuren met kaas: ‘In de supermarkt word je tegenwoordig besodemieterd’

De verslaggever weet nog dat de SRV-man de schuur bij zijn opa en oma binnenliep om daar een klaarstaand kratje met lege flessen plus een boodschappenbriefje mee te nemen en dat even later gevuld te retourneren. Opa en oma kwamen er niet aan te pas. Dat was halverwege de jaren tachtig. Een decennium waarin het nog druk was met melkboeren, groenteboeren en bakkers die langs de deuren gingen. Geloof het of niet; anno 2022 gebeurt dit soort dingen nog steeds.