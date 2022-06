Lelijke elektriciteitskast maakt inwoners Wolphaartsdijk boos: 'Waarom wisten we dit niet?!’

Op een Facebookpagina voor inwoners van het dorp zijn de negatieve reacties niet op één hand te tellen. Heel veel inwoners vinden dat de lelijke kast het groene hart van het dorp verpest. De social sofa - een mozaïekbankje - is er zelfs pardoes voor opzij gezet. ,,Dat was wel óns bankje, dat hebben wij bekostigd’’, zegt voorzitter Evert Kloet van de dorpsvereniging. ,,Waarom is dit niet vooraf met ons overlegd? De manier waarop dit is gebeurd, is niet fraai.’’ Buurtbewoner Edwin Allaart is ook niet blij. ,,Ik snap dat dit soort kasten nodig zijn. Maar waarom op deze mooie plek? Ik keek vanuit mijn huis op dit veld, maar zit nu tegen die kast aan te kijken. Als ik dit had geweten, had ik zeker bezwaar gemaakt.’’