Leerlingen van het Goese Lyceum dansen de Jerusalema Challenge: ‘het is vakantie!’

Politie opent klopjacht in buitenge­bied Nieuwdorp nadat Nick daar iemand op zijn gestolen crossmotor ziet rijden

16:40 NIEUWDORP - Nick de Ridder uit Arnemuiden zag gisteravond aan de Landlustweg in Nieuwdorp met eigen ogen dat iemand rondreed op zijn Yamaha crossmotor. Dezelfde motor die in mei van hem was gestolen. Hij en andere gedupeerden waarvan kort daarvoor ook motors waren gestolen belden de politie. Daarop ontstond een heuse klopjacht in het buitengebied tussen Arnemuiden, Nieuwdorp en Nieuw- en Sint Joosland en konden zeven verdachten in de kraag gevat worden voor heling.