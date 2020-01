Leerlingen van groene opleidingen in Goes hoeven niet te verkassen

Raad kibbelt over hoog bedrijfs­pand in Rilland: ‘Met een kerktoren erop, mag het dan wel?’

8 januari GOES - ,,Als we een kerktoren bovenop het gebouw zetten, vindt u het dan wel goed?’’ Raadslid Thea Laban (VVD) wond zich dinsdagavond op over het feit dat de SGP niet wil meewerken aan de komst van een ruim 28 meter hoog bedrijfspand in Rilland. ,,Want een grote kerk aan de rand van een natuurgebied vindt u wel goed!’’