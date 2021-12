Leerlingen Kloetingseschool moeten toch naar lokalen in Goes: ‘Het is zuur, maar we berusten erin’

KLOETINGE - Ondanks de bedenkingen van veel ouders verkassen leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de Kloetingseschool binnenkort naar het Ostrea Lyceum in Goes. ‘We berusten erin.’

Het gebouw van de Kloetingseschool aan de Zomerweg bleek vrij kort na de ingebruikname in 2020 al te klein. Mede door het nieuwe gebouw heeft de school een enorme aantrekkingskracht. Twee groepen krijgen momenteel les op de leerpleinen, een situatie die volgens de school niet langer houdbaar is. Het idee om de groepen 7 en 8 voor anderhalf jaar naar lokalen in het Ostrea Lyceum aan de 's-Heer Elsdorpweg in Goes te verplaatsen, stuitte desondanks op veel verzet van de ouders.

Geen noodlokalen

Dit protest leidde ertoe dat de alternatieven nog eens zijn bekeken, met een vertegenwoordiging van de ouders erbij. Het resultaat is echter hetzelfde. Het tijdelijk plaatsen van noodlokalen bij de school blijkt niet haalbaar, omdat er dan te weinig plein en parkeerplaatsen overblijven. Bovendien hanteert de gemeente het principe dat ze geen noodlokalen plaatst als ergens anders lokalen leegstaan. Ook het weer even in gebruik nemen van lokalen in de oude school in Kloetinge bleek geen haalbaar alternatief.

Quote We moeten wel, want er zijn geen alternatie­ven. Muriël Hofman, namens de ouders Pim van Kampen van scholenkoepel Albero hoopt dat de kinderen na de kerstvakantie in het gebouw van het Ostrea terechtkunnen. Er wordt volgens hem alles aan gedaan om de leerlingen daar een veilige leeromgeving te bieden. ,,Ik denk dat de kinderen snel gewend zullen raken op die locatie’’, zegt Van Kampen. Muriël Hofman liet, mede namens andere ouders, eerder nog haar onvrede blijken over de tijdelijke verplaatsing naar Goes. Nu zegt ze dat er sprake is van berusting. ,,We moeten wel, want er zijn geen alternatieven. We gaan er maar het beste van gaan maken. Het blijft wel zuur dat het zo gelopen is dankzij het falen van de gemeente, Albero en het schoolbestuur.’’

Excuses

Het bestuur van Albero heeft ouders inmiddels excuses aangeboden. Ze zegt dat er eerder een leerlingenstop had moeten worden afgekondigd. ‘Een oorzaak is onervarenheid met een dergelijke situatie, we hebben binnen onze stichting nooit eerder te maken gehad met de noodzaak van een leerlingenstop’, staat in een brief. Vanaf nu voert de Kloetingseschool een toelatingsbeleid om ervoor te zorgen dat het leerlingaantal niet boven de 210 uitkomt. Leerlingen uit de buurt krijgen voorrang op kinderen uit bijvoorbeeld wijken in Goes.

De school krijgt er overigens wel twee permanente lokalen bij. Bij het ontwerp is al rekening gehouden met zo'n uitbreiding. De hoop is dat de twee nieuwe lokalen uiterlijk in de zomer van 2023 worden opgeleverd.