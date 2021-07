Leerlingen Jeugdtheaterschool Zeeland hebben eindoptredens

poll Wansmaak of een kwestie van wennen? Wintrack­mast rukt op in het Zeeuwse landschap

7 juli BORSSELE - De nieuwe hoogspanningsmasten die de afgelopen weken langs de A58 tussen Goes en Heinkenszand uit de grond zijn gestampt, maken de tongen los. Veel Zeeuwen realiseren zich nu pas hoe groot de impact van de nieuwe stroomsnelweg tussen Borssele en Tilburg is op het Zuid-Bevelandse landschap. Wij vroegen vier Zeeuwen met oog voor landschap of de ranke wintrackmast een aanwinst is. Of dat we - net als Brabant eerder besloot - beter voor een nieuwe variant van de ouderwetse hoogspanningsmast hadden kunnen kiezen.