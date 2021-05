Leerlingen Calvijn College blij naar school: ‘Ik heb nog geen normaal schooljaar gehad’

Chantal Janzen schittert tijdens finale songfesti­val in gouden ‘knaljurk’ van ontwerper David Laport uit Goes: ‘Een grote eer’

22 mei ROTTERDAM - Presentatrice Chantal Janzen schittert zaterdagavond in een gouden ‘knaljurk’ tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Haar glamouroutfit is ontworpen door couturier David Laport uit Goes. ,,Het songfestival gaat over glitters en hysterie.”