Leerlingen berechten leerlingen; Jongerenrechtbank Ostrea is uniek in Zeeland

Met koopzondag, kerstmarkt en het kerstpa­leis is je rondje Goes compleet

Nu de goedheiligman Nederland weer achter zich heeft gelaten, doet de kerstsfeer razendsnel zijn intrede. Energiecrisis of niet, de lichtjes branden overal uitbundig. Ook in de binnenstad van Goes. In het weekend van 10 en 11 december kun je je op de kerstmarkt in de Grote Kerk helemaal onderdompelen in decembersferen.

5 december