Leerkrachten van Beatrixschool werken gewoon door in de vakantie. Wel in Suriname.

GOES - Ze gaan sporten met de kinderen, schilderen en timmeren in de school én ze nemen boeken mee om het lezen te bevorderen. Vijf leerkrachten van de prinses Beatrixschool vertrekken 20 april - aan het begin van de vakantie - naar Suriname om een week mee te helpen op twee scholen in Nieuw Aurora.

De keuze om naar Nieuw Aurora te gaan lag voor de hand. De scholenkoepel waar de prinses Beatrixschool bij hoort (Albero) heeft de twee scholen in het dorp geadopteerd. Dat is makkelijk voor de contacten, maar verder is het een eigen initiatief. ,,We hebben nu vrijheid om het in te vullen zoals we zelf willen", zegt Gerard Verkuil. Hij stapt samen met Carolien Fieret, Esley van Overloop, Agathe Vermeulen en Ilse de Koeijer in het vliegtuig.

Boekjes verzameld

,,We richten ons op het leesonderwijs, sport en spel en het opknappen van de gebouwen", zegt Verkuil. ,,We hebben allemaal boekjes verzameld en gaan op school kijken welke boeken we niet meer gebruiken", vertelt Esley van Overloop. En er is inmiddels een sponsor gevonden die gratis een pallet met spullen wil verschepen naar Suriname.

Verf en sportspullen

Daarnaast zamelen de onderwijzers geld in. Een eerste actie is al geweest en heeft al 500 euro opgeleverd. ,,Het geld dat we inzamelen gebruiken we om ter plekke spullen te kopen", vertelt Carolien Fieret. ,,Verf, sportspullen, dat soort dingen.“ De groep maakt de reis op eigen kosten. Al het geld dat wordt ingezameld gaat naar de beide scholen.