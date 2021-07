Leenlocomotief met Zeeuwse roots door de Zak van Zuid-Beveland

Ontbreken­de schakel Schou­wen-Duiveland krijgt plekje in overzicht Bevrij­dings­mu­se­um Zeeland

5 juli ZIERIKZEE - Een deel van de expositie Schouwen-Duiveland Bevrijd! krijgt een permanente plek in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. De afloop van de Tweede Wereldoorlog in het noordelijkste deel van Zeeland vormt een nog ontbrekende schakel in die presentatie. Anders dan de rest van de provincie na de Slag om de Schelde in 1944, duurde de bezetting van Schouwen-Duiveland voort tot 7 mei.