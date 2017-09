Leefbaar Reimerswaal wil debat over loktiener

Video 't Beest brult het nieuwe seizoen open

10 september GOES - Podium 't Beest heeft zaterdag het concertseizoen afgetrapt met een festival. Binnen en buiten het gebouw aan de Beestenmarkt vond 't Beest Brult plaats. Weliswaar iets meer binnen dan van tevoren gepland was, maar dat had te maken met de weersomstandigheden. ,,In verband met de vele regen hebben we het hele muziekprogramma maar naar binnen gehaald", legt Simone Rentmeester uit.