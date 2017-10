Leefbaar Reimerswaal: 'Leg dure externe inhuur GGD Zeeland aan banden'

Fractievoorzitter Marien Weststrate is kritisch over de in zijn ogen veel te hoge bedragen die de gezondheidsdienst uitgeeft aan externe inhuur. Hij noemt als voorbeelden een bedrag van 3,5 ton waarvoor in 2016 één vervangend manager voor 32 uur in de week en één projectleider voor 20 uur in de week worden ingehuurd.