Leefbaar komt met oude bekende op de proppen als wethouder; plannen coalitie deze week gepresenteerd

Naam van Van der Hoest bleef lang geheim

Drukke tijd

Van der Hoest is gepensioneerd ondernemer, was actief in de technische wetenschap en uitzendbranche in Dordrecht. ,,Een leven dat achter me ligt want mijn zoons gaan daar mee verder. Zelf was ik van plan om in Hansweert een huisje te verbouwen. En toen kwam dit er tussendoor. Het wordt een drukke tijd voor me. Maar het is een eer om gevraagd te worden en ik kan me goed vinden in de plannen van de coalitie.”