Lawaaioptocht naar nieuwe woning: ‘Deze kinderen horen gewoon thuis in een wijk’

video Tv-toren verschiet van kleur: blauw en geel om Oekraïne te steunen

GOES - Een dag na het bombardement op de televisietoren van Kiev is de televisietoren van Goes in de kleuren van Oekraïne gezet. Door filters te schuiven over de 130 tl-buizen zijn de lichtringen boven in de toren woensdagavond blauw en geel gekleurd.

2 maart