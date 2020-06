Langer dan de Lange Jan: bouw van twee mega-stroommasten naast Vlakebrug is begonnen

Winkeltje in Wolphaarts­dijk legt het loodje: ‘Corona was de druppel’

17:06 GOES - Ruim een jaar na de opening valt het doek alweer voor cadeauwinkel Het Belletje in Wolphaartsdijk. Volgens eigenaresse Belia Allaart heeft corona de genadeslag gegeven. ,,Toen we weer open waren, bleven de mensen weg.’’